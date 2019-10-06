Петербуржцы серьезно пострадали во время пожаров в Ленобласти. Ожоги получил 13-летний подросток, погиб 52-летний мужчина

Во время пожара в садоводстве «Эликсир» неподалеку от поселка Назия в Ленобласти пострадали двое петербуржцев. Как пишет 47news, сигнал о возгорании в МЧС поступил в 00.25 6 октября.

Горел частный дом на площади в 48 кв. м, потушили его в начале третьего ночи. В полиции уточнили, что пострадали трое. Двое петербуржцев — 13-летний ребенок и 50-летний мужчина — получили серьезные ожоги. Еще один жилец был госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

Ранее, как передает 47news, сгорел дом в садоводстве «Солнечная поляна» под Приморском. Инцидент произошел около двух часов ночи 5 октября, после тушения внутри дома нашли труп мужчины — предположительно 52-летнего жителя Петербурга.



