Шатов забил в свои ворота, но это не помешало «Зениту» победить
Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 12-го тура чемпионата РПЛ против «Урала» в воскресенье, 6 октября, в Екатеринбурге. Петербуржцы выиграли со счётом 3:1.
Голы за «Зенит» забили Иванович (3-я минута), Оздоев (27) и Азмун (63). Единственный гол «Урала» забил полузащитник петербуржцев Шатов на 58-й минуте, срезав мяч в собственные ворота.
Все! Уверенная победа в Екатеринбурге! ? #УралЗенит pic.twitter.com/U3oeqUfNzP— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) October 6, 2019
Теперь на счету «Зенита» 26 очков после 12 матчей. Следующим соперником сине-бело-голубых станет «Ростов» 19 октября. Игра пройдет в Петербурге.