Коту пришлось ставить капельницу после ночи в отеле, проведенной с пятью кошками. Владельцу обещают компенсацию

В китайской провинции Гуандун местный житель, мистер Чжао, оставил своего кота Сяопи на одну ночь в специальной гостинице для животных. Как пишет 6 октября издание NZ Herald, после этого питомцу пришлось ставить капельницу с глюкозой, чтобы он пришел в себя.

Мистер Чжао рассказывает — он предупредил сотрудников гостиницы, что кот не кастрирован. Китаец надеялся, что в отеле выделят для его питомца отдельный номер. Однако на ночь Сяопи выпустили в общие помещения. «Между 10:40 вечера и 5 утра мой кот спарился с пятью кошками. И это только те, что попали на камеру видеонаблюдения!» – рассказал мистер Чжао.

Коту после этого пришлось ставить капельницу с глюкозой — чтобы хоть как-то восстановить силы. Впрочем, на фотографиях, размещенных в Интернете, несчастным питомца назвать сложно.

Male cat needs glucose drip after mating with five females in one night in pet hotel https://t.co/n7P6SFNzm4