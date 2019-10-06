Неудержимая тяга к знаниям. Петербургский школьник получил ножом в живот, но не прогулял уроки

Недетскую выдержку продемонстрировал ученик одной из школ Кировского района Петербурга. Отвлечь его от уроков не смог даже вооружённый ножом незнакомец.

Как стало известно «Фонтанке», вечером 5 октября с заявлением о нападении в полицию обратился отец 15-летнего подростка. По его словам, сын-девятиклассник столкнулся с агрессивным незнакомцем на Ленинском проспекте, когда в начале девятого утра направлялся в школу.

Всплеск враждебности, со слов школьника, был как будто беспричинным: мужчина без лишних слов ударил его ножом в живот и скрылся. Ранение, судя по всему, опасений за собственное здоровье у юноши не вызвало, и урокам в шкале приоритетов было отдано первое место.

До поликлиники подросток добрался только после учёбы вместе с отцом. Ему диагностировали поверхностную рану брюшной стенки, признали состояние удовлетворительным и отпустили.

Предполагаемого обидчика полицейские нашли быстро и близко. Им оказался 33-летний нигде официально не трудоустроенный петербуржец, который ранее привлекался за наркотики. Он зарегистрирован на проспекте Наставников, но живёт в той же высотке, что и пострадавший подросток. Его задержали рядом с домом.



