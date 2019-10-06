«Стоит как столица Камбоджи и ничего не понимает». Глава патриаршей комиссии по делам семьи предложил учить церковнославянский вместо английского

Председатель патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что детей лучше обучать церковнославянскому языку вместо английского.

Как пишет 6 октября «Интерфакс», об этом священнослужитель рассказал в эфире телекомпании «Союз». Он подчеркнул, что веру россияне восприняли от греков, так что после церковнославянского можно приступать к изучению греческого. Видимо, имел в виду он все же древнегреческий, довольно сильно отличающийся от современного.

«А так, конечно, стоит (на богослужении. — Прим. ред.) как столица Камбоджи и ничего не понимает», – сказал протоиерей (напомним, богослужение в РПЦ проводится именно на церковнославянском языке).

Переход церкви на современный язык (как, например, происходит у католиков) отец Димитрий считает неприемлемым.





«Так вот, это (церковнославянский. — Прим. ред.) настоящий, а современный язык — это ненастоящий, там половина аглицизмов — все же щеголяют... Русский язык — язык газет, язык телевидения — это меня совсем не устраивает, а церковнославянский, как один мудрый батюшка сказал, на нем не написано ни одной плохой книги», – подытожил глава патриаршей комиссии.

Напомним, отец Димитрий ранее уже прославился многими экстравагантными предложениями и высказываниями. Так, он сравнивал женщин, делающих аборт, с проститутками, которых можно снять за 100 долларов в Москве. Откуда у священника такие познания, он не уточнил. Российских мужчин протоиерей называл «национальной трагедией». А про женщин говорил, что они значительно «слабее умом» мужчин. Также священнослужитель одобрял традицию раздевать невесту перед свадьбой — по его словам, это поможет выяснить, нет ли у нее какого порока.