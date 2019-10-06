Под Петербургом после столкновения «Лады» с «Мерседесом» отечественный автомобиль врезался в забор

В аварии в Гатчинском районе Ленобласти пострадал один человек. Об этом пишет 47news со ссылкой на отдел пропаганды УГИБДД. https://47news.ru/articles/163271/

По предварительной информации, черный «Мерседес» столкнулся с белой «Ладой» около 11.20 утра 6 октября на пересечении улиц Урицкого и Достоевского. За рулем отечественного автомобиля был 23-летний парень, «Мерседесом» управлял 30-летний мужчина.

От удара «Лада» отлетела в металлический забор-отбойник. Водитель получил травмы средней степени тяжести. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.



