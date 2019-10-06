Рядом с Казанским собором изнасилована студентка из США. Двое подкараулили её в парке

Полиция ищет насильников, напавших на гулявшую по предрассветному Петербургу иностранку. Обычная оживлённость центра девушке не помогла, отбиться от нападавших ей не удалось.

Как стало известно «Фонтанке», 21-летняя гражданка США с характерными для изнасилования травмами поступила в Мариинскую больницу ранним утром 5 октября. Девушку забрали из парка на Казанской улице, 3, где около половины пятого на неё набросились двое незнакомцев.

Пострадавшая описала их как азиатов среднего роста, один запомнился жёлтой спортивной кофтой с приметной красной надписью Brazil на спине. Одного возможного кандидата в преступники ей уже показали. По изъятым с места происшествия отпечаткам полицейские установили 27-летнего уроженца Украины, но по фотографии девушка не узнала в нём своего обидчика.

В Петербург американка приехала как студентка по обмену Высшей школы экономики. Её знакомству с городом ещё нет и месяца.



