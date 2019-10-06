Три взрыва прогремели на пивном фестивале в США. Один попал на видео

Рядом с местом проведения пивного фестиваля Октоберфест в Калифорнии неподалеку от Лос-Анджелеса произошли как минимум три взрыва. Об этом 6 октября сообщает NBC со ссылкой на местную полицию.

По предварительной информации, причиной взрывов могли стать неполадки с проводкой. Очевидцы выкладывают впечатляющие видео в соцсети.

Huntington Beach Octoberfest 2nd of 3 explosions pic.twitter.com/YbWdR1670O — Kyle (@kylen1972) 6 октября 2019 г.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали как минимум четыре человека, в том числе двое пожарных. Отметим, вызов в службу спасения поступил после того, как на мероприятии начал мерцать свет. Приехавшие пожарные осматривали подземное помещение, когда начались взрывы. Всех посетителей фестиваля эвакуировали.



