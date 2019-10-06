Глухонемой петербуржец не смог смолчать об убийстве тестя. Признание до полиции дошло через вторые руки

Алкогольный вечер закончился убийством в Красносельском районе Петербурга. Оставшийся наедине с погибшим родственником готов был признаться, но для приглашения полиции потребовалась помощь.

Как стало известно «Фонтанке», около половины девятого вечера 5 октября в службу «112» позвонил петербуржец, попросивший проверить квартиру на улице Партизана Германа, 28, корпус 2. По его словам, там полицейских дожидается труп, сам он его не видел, но только что получил тревожное СМС.

В сообщении его 49-летний знакомый написал об убийстве тестя, преступником назвал себя. Заявитель предупредил, что перезванивать в ответ бесполезно — приятель глухонемой.

Через несколько минут полицейские уже поднимались в указанную квартиру, где мёртвым нашли мужчину 55 лет с колото-резаными ранами груди, лица и пальцев левой руки. Там же правоохранителей дожидался нетрезвый автор сообщения. Как оказалось, в прошлом он привлекался за разбой, кражу и хулиганство. Мужчина задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



