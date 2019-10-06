В Самаре автобус въехал в столб на скорости. Пострадали как минимум семеро, обвиняют водителя «с агрессивной формой вождения»

Пассажирский автобус в Самаре врезался на большой скорости в столб — тот оказался внутри транспортного средства. Как сообщили 6 октября в пресс-службе МЧС ТАСС, пострадали семеро человек, детей среди них нет.

В момент аварии в автобусе, по предварительной информации, ехали 30 человек. При этом местное издание 63.ru со ссылкой на перевозчика, ООО «СамараАвтоГаз», пишет о восьмерых пострадавших. Также в компании заверили, что водитель автобуса в ДТП якобы невиновен.

«Водитель легкового автомобиля с агрессивной формой вождения подрезал автобус, следующий по маршруту. Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, сманеврировал в сторону, кузов автобуса задел бордюрный камень, и произошло столкновение с опорой», – заявили 63.ru в компании-перевозчике.



