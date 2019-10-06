Съездили к Пушкину. Под Нижним Новгородом перевернулся туристический автобус, пострадали 20 человек

В Нижегородской области в аварии с туристическим автобусом пострадали 20 человек. Об этом 6 октября сообщили в ГУ МЧС по региону.

Спасатели уточнили, что среди пострадавших нет детей. Авария произошла в Гагинском районе области, автобус ехал в Саратовскую область, туристы возвращались с экскурсии из села Большое Болдино, где расположена усадьба Александра Пушкина. В момент происшествия в автобусе находились 29 человек. 20 из них были госпитализированы, остальных разместили в болдинской гостинице.



