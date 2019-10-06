У шавермы на Звёздной сошлись в бою за женщину. Дуэль закончилась фатально

Полиция разбирается в обстоятельствах гибели мужчины, тело которого нашли в Московском районе Петербурга ночью 6 октября. Предполагается, что смертельный удар ножом он получил из-за женщины.

Как стало известно «Фонтанке», полицию на Звёздную, 16, вызвали жители, заметившие на улице человека в крови. По словам очевидцев, незадолго до трёх часов ночи их разбудило нездоровое оживление — у местной «Шавермы» толпились с десяток мужчин, был слышен хлопок. После улица быстро опустела: разъезжающиеся как будто пытались прихватить с виду безвольное тело, но уехали без него.

Прибывшие на место полицейские нашли мужчину не старше тридцати лет с ножевым ранением в живот. Помочь ему уже было нечем. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, по предварительной информации, отношения выясняли двое. Причиной ссоры, как предполагается, стала женщина. Схватившегося за нож ищут.



