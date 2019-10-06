Курьеры OZON создали профсоюз и собираются продолжать забастовку до выполнения их требований

Сотрудники компании OZON в Петербурге в воскресенье, 6 октября, после встречи с руководством приняли решение о продолжении забастовки до принятия их требований. Вопреки ожиданиям забастовщиков, генеральный директор компании Александр Шульгин так и не приехал к ним.

На переговоры от руководства прибыли региональный директор Владислав Лансбергис и генеральный директор по доставке по России Нил Спикет. От курьеров присутствовало около 80 человек. Всего в забастовке участвуют 200 сотрудников.

Руководство сразу не согласилось принять требования бастующих, взяв время подумать.

По итогам переговоров курьеры приняли решение о создании профсоюза. Был создан протокол собарния и официально выдвинуты требования, без выполнения которых сотрудники не выйдут на работу:





– Оплата зарплаты за сентябрь в полном объеме;

– Возвращение 95 бензина;

– Отменить запрет на перенос заданий до выезда со склада;

– Не считать по понижающему коэффициенту при невыполнении задания курьером по вине третьих лиц (перенос, недозвон, отказ, брак и т.д.);

– Производить загрузку на склад в порядке живой очереди;

– Отменить требование сдаваться день в день в кассу;

– Решить вопрос с приоритетом зоны доставки;





– Убрать из утренней доставки интервал с 18 до 21 часов ;

Также был создан список второстепенных требований, на решение которых дается 1 месяц:

– Наладить учет рабочего времени;

– решить вопрос о несоответствии занимаемой должности регионального директора Владислава Лансбергиса;

– Корректировка расчета бензина с учетом пробега, интервала доставки и т.д.;

– Расчетные листы с расшифровкой;

– Система оповещения об изменениях в рабочем процессе.

Напомним, что забастовка началась накануне, 5 октября. При этом представители Ozon накануне сообщали «Фонтанке», что компания проверит все обращения сотрудников. Недоставленные посылки должны добраться до клиентов в понедельник вместе с компенсацией, однако пока не очень понятно, как компания организует это в условиях продолжающейся забастовки.

Отметим, петербургские курьеры OZON также записали видеообращение к коллегам из других городов с предложением поддержать их забастовку и присоединиться к профсоюзу.