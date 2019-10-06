Курьеры OZON создали профсоюз и собираются продолжать забастовку до выполнения их требований
Сотрудники компании OZON в Петербурге в воскресенье, 6 октября, после встречи с руководством приняли решение о продолжении забастовки до принятия их требований. Вопреки ожиданиям забастовщиков, генеральный директор компании Александр Шульгин так и не приехал к ним.
На переговоры от руководства прибыли региональный директор Владислав Лансбергис и генеральный директор по доставке по России Нил Спикет. От курьеров присутствовало около 80 человек. Всего в забастовке участвуют 200 сотрудников.
Руководство сразу не согласилось принять требования бастующих, взяв время подумать.
По итогам переговоров курьеры приняли решение о создании профсоюза. Был создан протокол собарния и официально выдвинуты требования, без выполнения которых сотрудники не выйдут на работу:
– Оплата зарплаты за сентябрь в полном объеме;
– Возвращение 95 бензина;
– Отменить запрет на перенос заданий до выезда со склада;
– Не считать по понижающему коэффициенту при невыполнении задания курьером по вине третьих лиц (перенос, недозвон, отказ, брак и т.д.);
– Производить загрузку на склад в порядке живой очереди;
– Отменить требование сдаваться день в день в кассу;
– Решить вопрос с приоритетом зоны доставки;
– Убрать из утренней доставки интервал с 18 до 21 часов ;
Также был создан список второстепенных требований, на решение которых дается 1 месяц:
– Наладить учет рабочего времени;
– решить вопрос о несоответствии занимаемой должности регионального директора Владислава Лансбергиса;
– Корректировка расчета бензина с учетом пробега, интервала доставки и т.д.;
– Расчетные листы с расшифровкой;
– Система оповещения об изменениях в рабочем процессе.
Напомним, что забастовка началась накануне, 5 октября. При этом представители Ozon накануне сообщали «Фонтанке», что компания проверит все обращения сотрудников. Недоставленные посылки должны добраться до клиентов в понедельник вместе с компенсацией, однако пока не очень понятно, как компания организует это в условиях продолжающейся забастовки.
Отметим, петербургские курьеры OZON также записали видеообращение к коллегам из других городов с предложением поддержать их забастовку и присоединиться к профсоюзу.
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Справка:
Компания «Интернет-решения», юрлицо Ozon, принадлежит кипрской Ozon Holdings Limited. Выручка от продажи за 2018 год оценивалась в 37,4 млрд рублей.
Александр Шульгин — генеральный директор «Интернет-решений» и стопроцентной «дочки» кипрского холдинга «Озон Холдинг», он также член совета директоров ПАО «Детский мир».
Шульгин пришел в Ozon в 2017 году, оставив пост генерального директора «Яндекса».
Основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система». Компания основана в 1998 году. По итогам 2018 года Ozon занимал 4,5% российского рынка онлайн-ретейла, который оценивается в 1,3 трлн руб.