«Набор Lego ДПС»: ГИБДД Петербурга приняла участие в тетрис-флешмобе

Во флешмобе Tetris Challenge, охватившем множество стран, приняли участие петербуржцы, да не простые, а сотрудники ГИБДД.

Фотографию, снятую «Дорожным инспектором» по всем правилам челленджа, опубликовало УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в своём Instagram. Меньше чем за 20 часов она набрала более 200 лайков, что для официального канала госструктуры довольно много.

Игровой набор «Лего» – автомобили, инвентарь и сами «человечки в форме» – изобразили сотрудники ОБ ДПС №1 ГИБДД, которые в свободное от отдыха время работают в центре города с такими непростыми случаями, как, например, задержание трёхколёсного «Кадиллака» на Садовой улице.





Флешмоб #TetrisChallenge запустили 1 сентября этого года полицейские из Цюриха, а затем к нему присоединились пожарные, полиция, береговая охрана, военные, скорая помощь и другие службы со всего мира.

В России в нём участвовали пожарная часть 27 из города Люберцы, пожарные московского аэропорта Домодедово, хоккеисты СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге, «Газпром», один из московских ЗАГСов и другие организации.