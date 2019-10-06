«Предотвратить надвигающуюся катастрофу». Письмо против переезда СПбГУ в Пушкин набрало более 800 подписей

Под письмом с протестом против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкин свои подписи поставили к 6 октября более 800 человек. Оно опубликовано в открытом доступе, подписи продолжают собирать.

Отметим, сотрудниками СПбГУ из подписавшихся являются на данный момент 167 человек, остальные — выпускники, родители студентов и сочувствующие. В письме говорится о том, что 1 октября был представлен план переезда университета в Пушкин, который обойдется в 45 млрд рублей. Авторы обращения считают, что «столь дорогостоящий проект нанесет безусловный, непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом».

«Мы полагаем, что сотрудники СПбГУ, студенты и выпускники университета, а также сотрудники и студенты других российских вузов, которым не безразлична судьба образования и науки в России, должны высказать своё мнение и предотвратить надвигающуюся катастрофу», – утверждают авторы письма.

Они пишут, что с сотрудниками и студентами никто не советовался при принятии решения. Кроме того, для многих преподавателей эта работа является не единственной, и тратить ежедневно до четырех часов на дорогу они не смогут.





«Наконец, многие сотрудники — люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства людей бросить всё это и многое другое, что связывает их с Петербургом, и переехать в Пушкинский район совершенно невозможно. Впрочем, их туда никто и не зовет — в официальных документах нет об этом ни слова. Вероятно, предполагается, что они будут тратить по много часов на дорогу, добираясь на кампус из разных концов города», – говорится в письме.

Студентам также важно находиться в центре культурной столицы, а не на окраине, подчеркивают авторы письма. При этом они признают, что расширение университету необходимо, но предлагают расширяться в центре Петербурга.