«Предотвратить надвигающуюся катастрофу». Письмо против переезда СПбГУ в Пушкин набрало более 800 подписей
Под письмом с протестом против переезда Санкт-Петербургского государственного университета в Пушкин свои подписи поставили к 6 октября более 800 человек. Оно опубликовано в открытом доступе, подписи продолжают собирать.
Отметим, сотрудниками СПбГУ из подписавшихся являются на данный момент 167 человек, остальные — выпускники, родители студентов и сочувствующие. В письме говорится о том, что 1 октября был представлен план переезда университета в Пушкин, который обойдется в 45 млрд рублей. Авторы обращения считают, что «столь дорогостоящий проект нанесет безусловный, непоправимый вред как Университету, так и развитию науки и образования в России в целом».
«Мы полагаем, что сотрудники СПбГУ, студенты и выпускники университета, а также сотрудники и студенты других российских вузов, которым не безразлична судьба образования и науки в России, должны высказать своё мнение и предотвратить надвигающуюся катастрофу», – утверждают авторы письма.
Они пишут, что с сотрудниками и студентами никто не советовался при принятии решения. Кроме того, для многих преподавателей эта работа является не единственной, и тратить ежедневно до четырех часов на дорогу они не смогут.
«Наконец, многие сотрудники — люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства людей бросить всё это и многое другое, что связывает их с Петербургом, и переехать в Пушкинский район совершенно невозможно. Впрочем, их туда никто и не зовет — в официальных документах нет об этом ни слова. Вероятно, предполагается, что они будут тратить по много часов на дорогу, добираясь на кампус из разных концов города», – говорится в письме.
Студентам также важно находиться в центре культурной столицы, а не на окраине, подчеркивают авторы письма. При этом они признают, что расширение университету необходимо, но предлагают расширяться в центре Петербурга.
«В 2000-е годы университет получил несколько зданий в центре, недалеко от здания Двенадцати коллегий (здание Первого кадетского корпуса, дворец Бобринских). Насколько мы понимаем, есть принципиальная возможность расширения университета в этом районе, а также в других частях Васильевского острова. Конечно, это потребует более кропотливой работы, чем строительство в чистом поле, но второй университет России заслуживает бережного отношения», – пишут они.
Справка:
Напомним, ранее в СПбГУ сообщали, что строительство нового кампуса планируется в 2022–2026 годах. А сметная стоимость объектов — 45 млрд рублей, из них 19 млрд рублей составят средства федерального бюджета, а 26 млрд рублей — средства инвесторов в рамках механизмов государственно-частного партнерства. Как писала «Фонтанка», Смольный готовит законодательную базу для переезда СПбГУ в Пушкин.