Рейс «Азур Эйр» продлил петербуржцам каникулы в Барселоне. Ночь ожидания перетекла в утро

Самолёт авиакомпании «Азур Эйр» на полдня опоздал с вылетом из Барселоны. Утешать талонным питанием ожидающих возвращения в Петербург в аэропорту не торопились.

О вынужденном бдении в аэропорту Барселоны «Фонтанке» сообщили пассажиры рейса КТК 7856. Как следует из онлайн-табло, самолёт должен был вылететь в Петербург 5 октября в 19:35 по местному времени. К половине одиннадцатого вечера на посадку ожидающих так и не пригласили.

«Никто не может ничего сказать конкретного. На просьбу пассажиров обеспечить хотя бы детей питьевой водой сотрудники аэропорта отвечают молчанием. Представителя авиакомпании на месте нет», – жалуются читатели.





Борт прилетел за ними только утром. Попрощаться с Барселоной у пассажиров вышло на 12 часов позже запланированного. В настоящее время самолёт летит в Петербург. В Пулково вместо часа ночи 6 октября его ждут к часу после полудня. «Фонтанка» запросила комментарий у авиакомпании.