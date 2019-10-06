В компании-перевозчике сообщили подробности аварии на Коллонтай. Маршрутку не пропустил пьяный на ВАЗе

Подробности серьёзной аварии с маршруткой в Невском районе Санкт-Петербурга «Фонтанке» сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Питеравто».

По данным компании, вечером 5 октября автобус ПАЗ маршрута К-153 двигался по улице Коллонтай к проспекту Большевиков. Перекрёсток с Товарищеским проспектом он пересекал по зелёному сигналу светофора, а водитель ВАЗ-2115 начал поворот налево на красный сигнал. В результате столкновения автобус выбросило на газон.

Водитель «Лады», по информации перевозчика, находился в нетрезвом состоянии.





ГИБДД сообщала о том, что пострадали трое пассажиров «Лады». «Питеравто» и «Дорожный инспектор» уточняют, что в больницу попали двое пассажиров (мужчины на вид 30 лет) и водитель «пятнашки» (мужчина 1993 года рождения), все с тяжёлыми травмами. В автобусе находились водитель и пять пассажиров, они не пострадали.

Как видно на кадрах с места ДТП, на «Ладе» установлены госзнаки 102-го региона – Башкирии.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются точные обстоятельства.