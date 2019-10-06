«Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски». Покрас Лампас восстановил «Супрематический крест» без креста

Петербургский художник Покрас Лампас закончил восстановление своего арт-объекта в Екатеринбурге, который ранее вызвал скандал. Об этом сообщает 6 октября ТАСС со ссылкой на координатора фестиваля уличного искусства Stenograffia Анну Клец.

«Покрас закончил работу. Она восстановлена согласно эскизу, который он переработал. Восстановили каллиграфию, и мы еще реставрировали поврежденные участки, которые выгорели либо облупилась краска. Работали всю ночь, и утром он (Покрас) уже улетел», – сказала агентству Клец.

Напомним, о том, что Лампас прибыл в Екатеринбург для восстановления своей работы, стало известно накануне. На восстановленном рисунке изображены три оторванных друг от друга прямоугольника, креста, который возмутил православных активистов, больше нет. По-прежнему используется цитата из манифеста Казимира Малевича: «Я развязал узлы мудрости и освободил сознание краски. Я преодолел невозможное и пропасти сделал своим дыханием. Мы, супрематисты, – бросаем вам дорогу».



