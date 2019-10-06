Депутата Госдумы РФ ФБР пригласило на разговор «в неформальной обстановке». Российское посольство возмущено «зондажным подходом»
Сотрудник ФБР около часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс». Об этом в ночь на 6 октября сообщили в посольстве РФ в США.
После допроса Юмашевой предложили продолжить общение «в другой, неформальной обстановке».
«Считаем такие действия неприемлемыми, возмутительными. Рассчитываем, что нам объяснят, что значат такого рода зондажные подходы к депутату Государственной думы», – заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что с американским конгрессменом так бы в России не поступили.
«Представить себе не могу, если бы наши соответствующие службы задержали кого-то, скажем, кого-либо из сената или нижней палаты конгресса. Скажем, тех сенаторов, которые кричали, что не получили визу, или те, кто, получив визы, приехали в Российскую Федерацию. Отвели бы их в отдельную комнату, стали бы допрашивать и потом бы соответствующий представитель предложил попить кофе где-то в одном из ближайших ресторанов Шереметьево», – заявил Антонов.