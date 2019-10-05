На Дегтярной горит заброшенный, но ценный дом. Спасатели разрезали дверь

Памятник архитектуры загорелся вечером 5 октября в центре Петербурга. Попасть в ремонтируемое здание сотрудникам МЧС удалось только с помощью специнструмента.

Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МЧС, площадь пожара в заброшенном здании в Дегтярном переулке, дом 3, составляет 40 квадратных метров.

Судя по фото из соцсетей, горит на верхних этажах, а чтобы попасть внутрь, спасателям пришлось резать металлическую дверь.

Комплекс зданий был построен в конце XIX века, вскоре там расположилось «Акционерное общество Санкт-Петербургской конной железной дороги». Часть административных зданий была разобрана в 2014 году, предварительно некоторые объекты были признаны выявленными объектами культурного наследия, но позже исключены из этого перечня. Уцелевшее все же значится в соответствующем реестре.



