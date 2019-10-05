Маршрутка на газоне, пассажиры в больнице. На Товарищеском двое не послушались светофор

Авария с участием маршрутного такси и «Лады» произошла в Невском районе Петербурга вечером 5 октября. Трое пострадали.

О столкновении в соцсетях сообщают очевидцы. Маршрутка под номером 153 и «Лада» столкнулись на перекрёстке Товарищеского проспекта и улицы Коллонтай. Судя по кадрам с места происшествия, пассажирский автобус вылетел на газон. По словам горожан, водитель маршрутки проехал на красный, когда «Лада» завершала на перекрёстке манёвр.

По данным регионального управления ГИБДД, пострадали трое пассажиров в «Ладе», они в тяжёлом состоянии. Личности их не установлены, на вид пострадавшим около тридцати лет.





Дорожная полиция утверждает, что «Лада» при левом повороте не предоставила преимущество в движении маршрутке.

Маршрут обслуживает компания ООО «Вест-Сервис». Дозвониться до представителей «Фонтанке» не удалось.