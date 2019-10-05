СКА проиграл «Трактору» в Петербурге впервые с 2011 года

Поражением хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» в субботу, 5 октября, в Петербурге. Армейцы с Невы уступили со счетом 1:2.

Единственный гол за СКА забил Максим Карпов на 7-й минуте. У челябинцев отличились Томаш Гика (8 минута) и Эндрю Кэйлоф (11).

- В середине периода был момент, когда не забиваешь ты – забивают тебе, прокомментировал неудачный матч главный тренер СКА Алексей Кудашов. – После этого «Трактор» здорово оборонялся, и мы их оборону взломать не смогли. Те моменты, которые были, не доводили до конца, надо было сыграть агрессивнее. Надо улучшать игру в атаке – и моментов не так много, их надо больше создавать, и завершение надо улучшать.

«Трактор» сумел обыграть СКА в Санкт-Петербурге впервые с 2011 года. Тогда челябинцы победили со счетом 4:3.





После этого команда проиграла в Петербурге семь матчей подряд. Кроме того, «Трактор» вообще обыграл СКА впервые с 2016 года.

Несмотря на поражение, СКА продолжает занимать второе место в Западной конференции КХЛ. Следующий матч петербуржцы проведут 7 октября против московского «Спартака».