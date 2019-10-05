Курьеры Ozon в Петербурге намерены продолжить забастовку. К ним так никто и не приехал
Сотрудники компании Ozon в Петербурге, которые с утра 5 октября устроили забастовку из-за недовольства условиями работы и зарплатами, планируют продолжить отстаивать свои интересы. Они утверждают, что никто из представителей компании так и не вышел с ними на связь.
Об этом «Фонтанке» рассказали представители курьерской службы. Несмотря на заверения руководства компании, отметили доставщики, лично они о каких-либо перерасчетах не слышали. За весь день, который они провели на складе на проспекте Обуховской Обороны, там, кроме самих бастующих, так никто и не появился. «Собираемся в девять утра. Велика вероятность, что приедет Шульгин (Александр Шульгин, генеральный директор Ozon. – Прим.ред.) и иностранный инвестор», – поделился внутренними разговорами сотрудник компании Сергей.
О требованиях курьеров «Фонтанка» писала подробно — в первую очередь их не устроил расчёт зарплаты, которую им выдали накануне, 4 октября. Некоторые недосчитались 15 тысяч рублей. Есть вопросы и к другим условиям труда — например, размеры компенсаций за бензин, пониженный коэффициент при вине клиента в недоставке посылки. Представители регионального руководства отказались принять заявления курьеров. В Москве утверждают, что пересчитают зарплаты, а все товары развезут клиентам начиная с понедельника. Последним обещали компенсацию.
В забастовке приняли участие около 40 человек, не меньше планируется и 6 октября.
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Справка:
Компания «Интернет-решения», юрлицо Ozon, принадлежит кипрской Ozon Holdings Limited. Выручка от продажи за 2018 год оценивалась в 37,4 млрд рублей.
Александр Шульгин — генеральный директор «Интернет-решений» и стопроцентной «дочки» кипрского холдинга «Озон Холдинг», он также член совета директоров ПАО «Детский мир».
Шульгин пришел в Ozon в 2017 году, оставив пост генерального директора «Яндекса».
Основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система». Компания основана в 1998 году. По итогам 2018 года Ozon занимал 4,5% российского рынка онлайн-ретейла, который оценивается в 1,3 трлн руб.