Курьеры Ozon в Петербурге намерены продолжить забастовку. К ним так никто и не приехал

Сотрудники компании Ozon в Петербурге, которые с утра 5 октября устроили забастовку из-за недовольства условиями работы и зарплатами, планируют продолжить отстаивать свои интересы. Они утверждают, что никто из представителей компании так и не вышел с ними на связь.

Об этом «Фонтанке» рассказали представители курьерской службы. Несмотря на заверения руководства компании, отметили доставщики, лично они о каких-либо перерасчетах не слышали. За весь день, который они провели на складе на проспекте Обуховской Обороны, там, кроме самих бастующих, так никто и не появился. «Собираемся в девять утра. Велика вероятность, что приедет Шульгин (Александр Шульгин, генеральный директор Ozon. – Прим.ред.) и иностранный инвестор», – поделился внутренними разговорами сотрудник компании Сергей.

О требованиях курьеров «Фонтанка» писала подробно — в первую очередь их не устроил расчёт зарплаты, которую им выдали накануне, 4 октября. Некоторые недосчитались 15 тысяч рублей. Есть вопросы и к другим условиям труда — например, размеры компенсаций за бензин, пониженный коэффициент при вине клиента в недоставке посылки. Представители регионального руководства отказались принять заявления курьеров. В Москве утверждают, что пересчитают зарплаты, а все товары развезут клиентам начиная с понедельника. Последним обещали компенсацию.

В забастовке приняли участие около 40 человек, не меньше планируется и 6 октября.



