Данные клиентов Сбербанка украл 28-летний менеджер среднего звена. Греф принес извинения пострадавшим

Сбербанк рассказал об итогах внутреннего расследования утечки данных клиентов, от которого, как писали СМИ, якобы пострадали 60 млн человек. Найден конкретный виновный — 28-летний сотрудник.

«Служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 04.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях», – сообщили в пресс-службе Сбербанка вечером 5 октября.

И добавили, что сотрудник дал признательные показания, с ним работают правоохранители. Угрозы утечки клиентских данных, помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка, нет. Извинения пострадавшим принес президент Сбербанка Герман Греф.

«От себя лично и всей команды Сбербанка хочу еще раз принести глубокие извинения 200 нашим клиентам за произошедшее и всем нашим клиентам за доставленные переживания. Мы сделали серьезные выводы и кардинально усиливаем контроль доступа к работе наших систем сотрудников банка, чтобы минимизировать влияние человеческого фактора», – отметил Греф.

Как писали СМИ, в предлагаемой на черном рынке базе данных якобы были номера кредитных карт, ФИО, даты рождения, номера телефонов и другая важная информация 60 млн клиентов. Журналисты, которые запросили у продавца данные о себе, подтвердили их подлинность.



