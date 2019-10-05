Google перестал собирать биометрические данные бездомных. Ранее стало известно, что им давали протестировать телефон, попутно сканируя лица

Корпорация Google приостановила программу сбора биометрических данных после того, как компанию обвинили в неэтичном поведении по отношению к бездомным. Лица случайных людей сканировали, не объясняя причин.

О том, что программа приостановлена, 5 октября пишет The Verge. Это произошло после письма прокурора Атланты Нины Хиксон, осудившей использование «наиболее уязвимых групп населения для продвижения коммерческих интересов».

Перед этим детали исследования описали в The New York Daily News. По данным издания, подрядчики корпорации предлагали бездомным на улицах Атланты поиграть с новым телефоном, взамен давали сертификат на $5 в Starbucks. Иногда сообщалось, что все это некая селфи-игра. Все это время смартфоны на самом деле сканировали лица людей. Кроме бездомных, к исследованию таким образом привлекли студентов в Лос-Анджелесе.

Само исследование и сбор биометрических данных проводятся для того, чтобы улучшить сканер готовящегося к выпуску телефона.



