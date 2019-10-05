Парализованный мужчина смог пройти почти 150 метров благодаря полному экзоскелету

Практически полностью парализованнный мужчина смог управлять экзоскелетом благодаря алгоритму для нейрокомпьютерного интерфейса, который разработали ученые под руководством профессора Алима-Луи Бенаби из французского Университета Гренобль-Альпы. Об этом 5 октября пишет N+1 со ссылкой на The Lancet Neurology.

Доброволец, принимавший участие в эксперименте, – 28-летний мужчина, почти полностью парализованный ниже плеч. Его подключили к нейрокомпьютерному интерфейсу еще два года назад, с тех пор проходило обучение. На него ушло 95 дней в домашних условиях и 45 — в условиях лаборатории. Всего пациент смог пройти 145 метров в течение 39 исследовательских сеансов.

Отметим, у экзоскелета всего 14 степеней свободы, пока пациент способен уверенно выполнять задачи, требующие трех степеней свободы. Например, при ходьбе аппарат приходится подвешивать на страховку, чтобы он не заваливался. Однако ученые рассчитывают, что в дальнейшем пациент сможет сохранять баланс самостоятельно.



