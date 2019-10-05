Гидрометцентр: Лето наступит раньше, зима становится короче

В промозглые октябрьские выходные жителей Москвы и Петербурга обнадёжил, хоть и в далёкой перспективе, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Замаячившая впереди зима закончится раньше.

О том, что зима все последние годы становится короче, Вильфанд 5 октября рассказал «Российской газете». По его словам, климат меняется таким образом, что устойчивый минус наступает все позже, а постоянные положительные температуры увеличивают протяженность весны и лета.

Он также отметил, что октябрь не принесёт ничего хорошего не только Петербургу, где в субботу на севере города и Васильевском острове прошёл снег с градом, но и Москве. Уже в ближайшие дни погода там будет такой же, как в Северной столице.

Циклон также накроет южные регионы. В Крыму объявлено штормовое предупреждение, на Кавказе в воскресенье, 6 октября, дожди, град и сильный ветер. Тепло пока в Ростовской и Волгоградской областях, Адыгее и Ставрополье — до +30.



