Неподкупность, законная защита, правовое государство. После «московского дела» на это надеются в РПЦ
Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал уважать судебные решения по делам задержанных на акциях протеста в Москве. В судебной и следственной системах, отметил представитель РПЦ, есть изъяны.
Об этом он рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», пишет 5 октября «Интерфакс». Иларион отметил, что церковь не может входить в детали следствия, но уважать решения необходимо. По его мнению, если люди обращают внимание на несправедливость приговора, то это признак «изъянов, которые необходимо искоренять».
«Я хотел бы надеяться, что мы живем в правовом государстве, где человек может рассчитывать на защиту со стороны закона, на неподкупность судей, на объективность следствия», – сказал митрополит Иларион, заметив, что последние события не всегда вписывались в эту картину. Именно с этим, по убеждению митрополита, были связаны недавние выступления в защиту людей, которые «были арестованы и обвинены в тех или иных преступлениях».
Он также отметил, что общественность не зря вступилась за фигурантов «Московского дела», показатель тому — смягченные или вовсе отменённые приговоры.
Священники были одними из первых, кто опубликовал fontanka.ru/2019/09/17/154/ открытое письмо в защиту Павла Устинова и других привлечённых за участие в акциях протеста в Москве.
Справка:
27 июля в столице прошел несанкционированный митинг в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, не допущенных до выборов. На акции протеста задержали более 1000 человек. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 212 УК РФ (массовые беспорядки). Многие получили реальные сроки, но после широкого общественного резонанса суды пересмотрели некоторые решения.