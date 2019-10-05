Неподкупность, законная защита, правовое государство. После «московского дела» на это надеются в РПЦ

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион призвал уважать судебные решения по делам задержанных на акциях протеста в Москве. В судебной и следственной системах, отметил представитель РПЦ, есть изъяны.

Об этом он рассказал в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», пишет 5 октября «Интерфакс». Иларион отметил, что церковь не может входить в детали следствия, но уважать решения необходимо. По его мнению, если люди обращают внимание на несправедливость приговора, то это признак «изъянов, которые необходимо искоренять».

«Я хотел бы надеяться, что мы живем в правовом государстве, где человек может рассчитывать на защиту со стороны закона, на неподкупность судей, на объективность следствия», – сказал митрополит Иларион, заметив, что последние события не всегда вписывались в эту картину. Именно с этим, по убеждению митрополита, были связаны недавние выступления в защиту людей, которые «были арестованы и обвинены в тех или иных преступлениях».

Он также отметил, что общественность не зря вступилась за фигурантов «Московского дела», показатель тому — смягченные или вовсе отменённые приговоры.

Священники были одними из первых, кто опубликовал fontanka.ru/2019/09/17/154/ открытое письмо в защиту Павла Устинова и других привлечённых за участие в акциях протеста в Москве.



