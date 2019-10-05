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Общество
05.10.2019 17:47
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«Вандализм не то, что повесили, а то, что убрали». Художник Никас Сафронов прокомментировал исчезновение портрета Шварценеггера из Александровского сада

Автор портрета Шварценеггера, копия которого ненадолго появилась на шкафчике Водоканала рядом с Адмиралтейством, назвал вандализмом действия предприятия, которое его демонтировало. По словам Никаса Сафронова, Водоканалу следовало договориться с авторами, чтобы они и дальше украшали его объекты. 

Как рассказал 5 октября сам Сафронов «Фонтанке», он с удивлением узнал, что портрет Шварценеггера по современной технологии нанесли на один из шкафов Водоканала, и собирался съездить на место, чтобы увидеть это своими глазами.  Однако не успел – в Водоканале «Фонтанке» рассказали, что изображение уже убрали. 

«Я считают, вандализм не то, что повесили, а то, что убрали, – заявил художник «Фонтанке». – Они должны были бы, наоборот, принять как должное, найти этих ребят, договориться, может быть, заплатить… У людей какое-то возмущение: девушка красивая — облить кислотой, человек хорошо одевается – порвать ему одежду, красивая картина «Джоконда» –  порезать ножом». По словам Сафронова, он постарается найти тех, кто разместил копию его работы в Александровском саду, и заключить с ними какой-нибудь контракт.

Напомним, ранее на пульт управления фонтаном в Александровском саду нанесли копию портрета Арнольда Шварценеггера работы Сафронова, который «Железному Арни» вручили в Петербурге в ходе форума «Синергия». Водоканал оперативно отправил бригаду, чтобы демонтировать изображение, так как с ним никто  его размещение не согласовывал. На предприятии «Фонтанке» сообщили, что, при всем уважении к творчеству Сафронова, действуют сугубо в рамках закона. 


Проблема уничтожения изображений, которые появляются на городских объектах без согласования, в Петербурге стоит давно. Зачастую в таких историях фигурирует «Ленэнерго». К примеру, будку на Литейном проспекте, 37-39, закрашивали дважды. Один раз коммунальщики избавлялись от портрета лидера «ДДТ» Юрия Шевчука, а потом закрасили картину с изображением героев фильма «Иван Васильевич меняет профессию», появившуюся на том же месте. Та же история постигла портреты Павла Дурова и прапорщика Задова на будке на Синопской набережной. До сих пор не согласован и самый известный графический портрет Петербурга — Сергея Бодрова на трансформаторной будке в районе площади Александра Невского. 

При этом предприятия заявило, что намерено согласовать изображения, которые появились на трансформаторной будке в Металлострое. Три из четырех стен расписаны изображениями двух героев России и одного — ДНР: ополченца ДНР Арсена Павлова, известного как Моторола; полицейского Магомеда Нурбагандова, убитого во время перестрелки с террористами в Дагестане, с надписью «Работайте, братья»; и летчика, погибшего в Сирии в ходе боев за Пальмиру, Александра Прохоренко, с надписью «Огонь на себя».


© Фонтанка.Ру
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