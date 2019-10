Пять слонов погибли, пытаясь вытащить упавшего в водопад слоненка. Сотрудники нацпарка Таиланда разрабатывают план спасения оставшихся

В национальном парке Кхауяй в Таиланде погибли шесть слонов. Об этом 5 октября сообщает BBC News со ссылкой на сотрудников парка.

По данным издания, трехлетний слоненок упал в водопад, после чего на выручку ему пришли взрослые животные. В итоге пять слонов погибли, пытаясь спасти детеныша.

От стада осталось два слона, они застряли на скалах возле водопада. Сотрудники парка разрабатывают план спасения животных.

Currently rangers are looking for ways to rescue two surviving elephants, one of them the mother of a calf that drowned. pic.twitter.com/RhHrB2u1b9