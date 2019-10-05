«Более десятков минут». В ВКС рассказали, сколько у России будет времени на то, чтобы отреагировать на возможный ракетный удар

Начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил Анатолий Нестечук в эфире радио «Эхо Москвы» рассказал, что у руководства страны хватит времени на принятие решения о возможном ответном ядерном ударе в случае ракетного нападения на Россию. Ранее представители ВКС РФ заявляли, что могут разместить новые ракеты на западе страны, если США развернет свои силы наземного базирования в Европе.

«Подлетное время бывает разное, – рассказал Нестечук. – Все зависит от того, откуда летит ракета. Точную цифру я называть не буду, но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут. Более десятков минут… Руководством страны этим вопросам уделяется особое внимание. Иметь гарантированную информацию, откуда были запущены ракеты, какова траектория полета, — это очень важно, чтобы принять решение об ответном ударе. Права на ошибку тут нет».

По словам Нестечука, в 2021 году планируется построить РЛС в Воркуте, в 2022-м — в Оленегорске и в 2024-м — в Севастополе.

Напомним, США вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 2 августа текущего года, через несколько дней РФ приостановила своё участие в нём.



