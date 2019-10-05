Под Петербургом «Субару» поторопился выехать на Дорогу жизни. Пассажир «Рено» выпала из машины

Авария с двумя пострадавшими произошла днём 5 октября во Всеволожске. Не разобрались с порядком движения три автомобиля.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, столкновение произошло, когда 53-летний водитель «Субару» выезжал с улицы Шинников. Он не пропустил «Рено», который ехал из Петербурга в Романовку по левой полосе. От удара последний вылетел в «Вольво», которая собиралась поворачивать на ту же улицу Шинников. Из «Рено» после столкновения выпала женщина, она получила тяжёлые травмы и находится в реанимации. Ее личность не установлена, на вид пострадавшей около пятидесяти лет. 34-летний водитель, предположительно таксист, получил лёгкие травмы. Остальные участники аварии не пострадали.



