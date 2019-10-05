«Ситуация к «Теремку» не имеет никакого отношения». Основной владелец сети прокомментировал публикации о розыске якобы совладельца бизнеса

Роман Фукс, о розыске которого по делу о мошенничестве ранее сообщили СМИ, давно не имеет никакого отношения к сети блинных «Теремок». Об этом в своем Facebook 5 октября написал основной владелец сети Михаил Гончаров.

«Роман не является акционером и совладельцем компании. Ранее он был миноритарным акционером, об этом есть информация в интернете», – подчеркнул Гончаров.

И уточнил, что Фукс никогда не участвовал в управлении компанией. «О бизнесе Романа и его брата Павла есть достаточно публикаций, я этим бизнесом не интересовался и информацией не владею. Узнавал новости сам из интернета», – пишет Гончаров.

Напомним, ранее источники ТАСС сообщили, что бизнесмену Роману Фуксу заочно предъявлены обвинения по делу о мошенничестве. Речь идет о хищениях при строительстве дома на Мытной улице в Москве. ТАСС и упомянул о том, что Фукс якобы является совладельцем «Теремка».



