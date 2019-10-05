«Графики, температура воздуха... все звёзды сошлись!» Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург рисовать замену «Супрематическому кресту»
Петербургский уличный художник Покрас Лампас приехал в Екатеринбург, чтобы перерисовать свою работу «Супрематический крест», вызвавшую скандал. Об этом 5 октября сообщили представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия».
«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звёзды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю», – говорится в сообщении на странице фестиваля в соцсети.
Справка:
Скандал вокруг «супрематического креста» Покраса Лампаса продолжается с середины июля. Поначалу произведение искусства, представлявшее собой черно-серебряный крест на красном фоне, площадью 6686 квадратных метров, испортили дорожники, положившие гудрон прямо поверх каллиграфии. Затем закрасить работу призвала директор Музея святости, исповедничества и подвижничества на Урале в ХХ веке Оксана Иванова. Вслед за ней на площадь протестовать против искусства вышли православные активисты, а художник стал получать угрозы. Позднее он пояснил, что никого оскорблять не хотел, и готов переработать эскиз — что и было сделано.