«Графики, температура воздуха... все звёзды сошлись!» Покрас Лампас вернулся в Екатеринбург рисовать замену «Супрематическому кресту»

Петербургский уличный художник Покрас Лампас приехал в Екатеринбург, чтобы перерисовать свою работу «Супрематический крест», вызвавшую скандал. Об этом 5 октября сообщили представители фестиваля уличного искусства «Стенограффия».

«Графики, температура воздуха, договоренности с представителями разных сфер общества: все звёзды сошлись и Покрас Лампас приехал! Спонтанно, но все получилось! Все звонили, интересовались, но мы и сами до самого конца ничего не знали, держали руку на пульсе. Теперь осталось закончить эту длинную и важную историю», – говорится в сообщении на странице фестиваля в соцсети.



