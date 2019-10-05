Север Петербурга слегка присыпало снегом. Завтра обещают больше

На севере города в районе метро «Проспект Просвещения» днем 5 октября прошел небольшой снег. Сменила его большая радуга.

Фотографии с проспекта Композиторов «Фонтанке» прислали читатели. По их словам, снег падал минут 5-10, после чего туча ушла, и на месте непогоды появилась радуга.





Северо-Западный гидрометцентр сообщает, что 6 октября ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие осадки в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1 гр., в окрестностях местами до -4 гр., днем +3...+5 гр.

Накануне в сети появились фото заснеженной Карелии и Приозерского района Ленобласти, снегопад приближается к Петербургу. Комитет по благоустройству сообщил, что приготовился убирать улично-дорожную сеть по зимней технологии. По сообщению Смольного, в Петербурге заготовлено 42,8 тысячи тонн песка, 8 тысяч тонн соли и 2 тысячи тонн гранитной крошки. Использование более сильных реагентов, которое обсуждалось во время минувшей снежной зимы, не предполагается.