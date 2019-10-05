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Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, отпускать не собираются
Иранские власти не собираются в ближайшее время отпускать на свободу задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Как пишет РИА Новости, об этом 5 октября заявили в посольстве РФ в Иране.
«Посол встречался (по вопросу о задержании россиянки. — Прим. ред.), доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», – заявил изданию пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.
Напомним, ранее стало известно, что Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту у нее немедленно изъяли паспорт, 2 октября она была арестована в отеле. В СМИ писали, что ее якобы подозревают в шпионаже в пользу Израиля. При этом накануне РИА Новости со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Юзик якобы была задержана только для «дачи объяснений» и ее в ближайшее время должны отпустить. Сегодня эта информация не подтвердилась.
Справка:
Юлия Юзик родилась 23 февраля 1981 года в Донецке Ростовской области. Училась в Ростовском государственном университете и работала репортером в региональном корпункте «Комсомольской правды».
С октября 2001 года живет в Москве. В столице Юзик работала в редакции «Комсомольской правды» и в журнале «Русский Newsweek». С 2003 года занимается литературной работой и журналистскими расследованиями.
В ноябре 2003-го издательство «Ультра.Культура» выпустило ее книгу «Невесты Аллаха», которая переиздана в девяти зарубежных странах. Затем написала книгу «Бесланский словарь». В этих книгах Юзик занимала, по мнению критиков, «протеррористическую позицию». Федеральная власть в книгах Юзик предстает в роли оккупанта.
Женщина неоднократно признавалась, что ей импонирует фигура Джохара Дудаева и так называемая «Чеченская Республика Ичкерия».
Баллотировалась в депутаты Госдумы от Дагестана в 2016 году.