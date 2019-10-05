Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Иране, отпускать не собираются

Иранские власти не собираются в ближайшее время отпускать на свободу задержанную в Тегеране российскую журналистку Юлию Юзик. Как пишет РИА Новости, об этом 5 октября заявили в посольстве РФ в Иране.

«Посол встречался (по вопросу о задержании россиянки. — Прим. ред.), доступ и разъяснения запросили, информацию о скором освобождении нам не подтвердили», – заявил изданию пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

Напомним, ранее стало известно, что Юзик прибыла в Иран 29 сентября по частному приглашению. В аэропорту у нее немедленно изъяли паспорт, 2 октября она была арестована в отеле. В СМИ писали, что ее якобы подозревают в шпионаже в пользу Израиля. При этом накануне РИА Новости со ссылкой на МИД Ирана сообщали, что Юзик якобы была задержана только для «дачи объяснений» и ее в ближайшее время должны отпустить. Сегодня эта информация не подтвердилась.



