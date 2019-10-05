Две аварии в разных концах Петербурга. Доставщик пиццы кувыркался, водитель «Шевроле» доехал по газону до столба

Очевидцы рассказывают о двух ДТП, которые произошли с утра 5 октября. На перекрестке Купчинской улицы и Дунайского проспекта перевернулся автомобиль доставки пиццы. Возможно, водителя подвели стандарты, которые нанесены непосредственно на борт машины: «Доставка 30 минут».

Еще одна авария произошла на севере города, на Планерной. Очевидцы опубликовали фото «Шевроле», который понуро уткнулся помятым лицом в столб. Характерно, что автомобиль находится на газоне между проезжей частью и пешеходной зоной, так что в комментариях склонны связывать экстравагантный стиль вождения с синдромом субботнего утра.

Отметим, информация о пострадавших в этих авариях в ГИБДД не поступала.



