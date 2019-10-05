Шварценеггер появился у Адмиралтейства ненадолго. Водоканал закрасит портрет актера на шкафчике в Александровском саду

На пульт управления фонтаном в Александровском саду нанесли копию портрета Арнольда Шварценеггера, которую он получил Петербурге в ходе форума «Синергия». Водоканал уже поехал закрашивать.

«Фонтанка» обратила внимание на портрет 5 октября. Как сообщает корреспондент, он нанесен на шкафчик по технике urbanfresco. В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердили, что речь идет о пульте управления фонтаном, который находится в ведении предприятия. С самим Водоканалом размещение портрета никто не согласовывал, так что, вне зависимости от его художественной ценности, на место отправлена бригада, чтобы привести все в прежний вид.

Оригинал портрета знаменитый актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил накануне от автора – Никаса Сафронова. Напомним, что Шварценеггер выступал в рамках форума школы бизнеса «Синергия», проходящего на «Газпром Арене». Лекция длилась около получаса. При этом многие жаловались на качество звука. Как выяснила «Фонтанка», лекция была не уникальной – «железный Арни» просто повторил свое старое выступление.



