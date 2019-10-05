Шварценеггер рассказал участникам форума «Синергии» «уникальную» лекцию пятилетней давности. Они ничего не заметили

Арнольд Шварценеггер в Петербурге рассказал о том, как быть успешным, но практически слово в слово повторил свою речь с другого бизнес-форума, давно доступную для широкой публики. «Фонтанка» обнаружила в Сети эксклюзивную лекцию голливудского актера для участников форума Synergy Global Forum. Фрагменты и полный текст этой мотивационной речи уже несколько лет гуляют по Интернету — ее исполнитель роли Терминатора и экс-губернатор Калифорнии произнес еще в 2014 году для слушателей Nordic Business Forum.

В речи актер рассказывает, как тяжело ему жилось в послевоенной Австрии, как он решил переехать в Америку, занялся бодибилдингом и завоевал титул Мистер Вселенная. Чтобы стать успешным, Шварценеггер советует ставить перед собой только высокие цели, спать по шесть часов в день, ежедневно тратить час на саморазвитие. Однако участники форума не обратили внимания на то, что советы знаменитого актера не эксклюзивны.

Synergy Global Forum 4 и 5 октября проводит на «Газпром Арене» в Петербурге школа бизнеса «Синергия». Билеты стоят от 5 тысяч до полумиллиона рублей, слушателям организаторы обещают уникальные выступления богатых и знаменитых людей, которые мотивируют на успех и делятся своими секретами. Ранее участники форума жаловались в соцсетях на плохую организацию и звук, который не оставляет надежды разобрать, о чем говорят лекторы.



