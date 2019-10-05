Наркоторговцы спасли полицейских, которые упали за борт во время погони. От наказания это не уберегло

Наркоторговцы в Испании оказались крайне человеколюбивы: они пришли на помощь бойцам Гражданской гвардии, которые их преследовали. Как сообщает 5 октября РИА Новости, лодки правоохранителей и злоумышленников столкнулись в ходе погони, и полицейские оказались за бортом.

Операция по задержанию наркоторговцев проходила у берегов Малаги. После того, как трое полицейских выпали за борт, вертолет правоохранительных органов, который также вел преследование, с помощью мегафонов попросил преступников прийти на помощь. Впрочем, полицейские великодушного жеста не оценили и арестовали своих спасителей, которые, как выяснилось, перевозили три тонны наркотиков растительного происхождения.



