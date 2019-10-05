А вдоль дороги недовольные с плакатами стоят… В Токсово проходят пикеты против результатов выборов

Более 50 человек выстроились в одиночные пикеты вдоль трассы во Всеволожском районе Ленинградской области. Они протестуют против результатов местных выборов.

Как сообщает 5 октября 47news, активисты стоят на протяжении 2 км вдоль Токсовского шоссе справа и слева от местной администрации. Общий посыл плакатов – избранных депутатов на самом деле никто не выбирал и в Токсово не знает. Глава Токсово в комментарии изданию отметила, что из пикетирующих лишь около 10 человек проживают в поселении, остальные якобы приезжие.

8 сентября на выборах в Токсово участвовало 69 кандидатов. В итоге в состав совета депутатов вошли 10 человек, пятеро из которых — представители «Единой России». На заседании совета депутатов в Токсово, состоявшемся 12 сентября, главой МО была избрана Ольга Ковальчук, а вторым депутатом районного уровня — участница ток-шоу «Дом-2» Екатерина Ковалёва.



