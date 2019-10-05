Курьеры Ozon устроили забастовку, на заказы не выехала примерно половина сотрудников. Требуют зарплату и бензин

Сотрудники службы доставки Ozon в Петербурге (юрлицо компании в России — ООО «Интернет-решения») массово отказались выходить на работу утром 5 октября. Накануне они получили зарплату.

Как рассказали «Фонтанке» участники забастовки, у центрального склада на проспекте Обуховской Обороны собралось порядка 40 человек — в среднем в утренние смены по выходным на доставки отправляется около сотни курьеров.

Участники забастовки недовольны начисленными зарплатами и условиями работы. По их словам, летом в компании сменилась система, которая рассчитывает полагающееся курьеру, и уже третий месяц подряд она даёт сбои — сотрудники в очередной раз недополучили от пяти до пятнадцати тысяч рублей.

Курьеры написали заявление на имя директора «Интернет-решений» Александра Шульгина.



