Спасение утопленного в Фонтанке крана завершено. Топливо из реки собрали специалисты

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС, в 13.40 была завершена операция по извлечению упавшего туда утром крана, техника передана собственнику.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

По словам спасателей, с утра был зафиксирован разлив топлива, его собрали прибывшие специалисты профильного ГУП «Пиларн».

Напомним, кран упал в воду около 7 утра. По предварительной информации, водитель вышел поправить зеркало и не поставил автомобиль на ручной тормоз. В результате автокран оказался в Фонтанке. Пострадавших в результате инцидента нет. По факту ДТП проводится проверка. «Фонтанка» вела прямую трансляцию операции спасения.

Смотреть в новом окне Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"



