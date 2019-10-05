Минфин предсказал минимальный рост реальных доходов россиян в 2019 году. Граждане завалены кредитами

В проекте российского бюджета на три года, внесенном в Госдуму, сообщается, что реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%. Так же они росли и в прошлом году.

Как сообщает РБК со ссылкой на ТАСС, рост реальной начисленной заработной платы составляет 1,5%, однако с реальными доходами дело обстоит хуже. В первом полугодии они снижались на 1,3%; это объясняли тем, что продолжат расти обязательные платежи – в том числе по кредитам.

При этом рост реальных доходов – также на уровне 0,1% – был впервые за долгое время зафиксирован по итогам 2018 года. До этого они падали в течение 4 лет.

Напомним, одним из признаков роста реальных доходов граждан ранее называли так называемый индекс самогона. Производство самодельного алкоголя и объем торговли им в России практически не растут, из чего исследователи делают вывод, что доходы населения должны увеличиваться.



