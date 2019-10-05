Заправки под Петербургом грабили с обрезом. На видео попало, как кассиры отдают выручку

Полицейские разыскивают налетчиков, которые совершили два нападения на автозаправки во Всеволожском районе Ленобласти. Как пишет 5 октября 47news, сообщение о разбое на АЗС поступило в местную полицию около половины девятого вечера накануне.

Двое неизвестных зашли на АЗС ПТК на Колтушском шоссе, 302, один из них, как позже рассказали сотрудники заправки, достал обрез. После этого оператор отдала выручку злоумышленникам. Сумма ущерба пока устанавливается.

Буквально спустя час те же двое злоумышленников атаковали заправку той же сети на улице Рабочего Батальона в поселке имени Морозова. Без угроз оружием также не обошлось, кассир геройствовать не стал и отдал нападавшим 39 тысяч рублей. После чего они скрылись с места происшествия.





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Сейчас полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. В пресс-службе ГУ МВД уточнили, что после нападений возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой).