Один день без покупок с "Озона". Петербургские курьеры, объявившие забастовку, добились внимания Москвы

Сотни петербуржцев утром субботы не получили свои посылки, заказанные через Ozon. Курьеры отказались работать в нынешних условиях. Руководство компании готово пойти навстречу сотрудникам.

читатель "Фонтанки" Сергей

Поводом для забастовки, которая началась утром 5 октября на складе компании по адресу: проспект Обуховской Обороны, 295, послужил свежий расчет. Накануне курьеры получили зарплаты и вновь почувствовали недодачу. Как рассказал «Фонтанке» один из сотрудников компании Сергей, рассчитывали они на иные суммы, прекрасно зная, когда, куда и сколько товаров они развезли. Кто-то недополучил около пяти тысяч, другим недоначислили в районе 15. Работодатели, уверяет Сергей, объяснили это техническим сбоем, с лета служба доставки перешла на новую программу и та якобы чего-то не так сложила, обещали перерасчёт. «Но это происходит уже который раз, зарплаты недоначисляют с лета. И проблема не только в этой системе, вопросов у нас очень много», – добавил Сергей.

Фото: Читатель "Фонтанки" Сергей

В заявлении на имя директора «Интернет-решений» (юрлицо «Озона») Александра Шульгина перечислены с десяток пунктов. Сотрудники компании уведомляют руководство, что не приступят к выполнению своих обязанностей, пока им не пересчитают зарплату за сентябрь.

Вторым пунктом идёт «вернуть 95-й бензин». Как объяснили курьеры, компания частично компенсирует им затраты на топливо, но с недавних пор под выплаты попадает только 92 марка. По заверениям доставщиков, вводилась эта норма со словами «а какая разница». Есть в требованиях и другие автомобильные сложности — выплаты определяет километраж, но если раньше считали исходя из расхода в 14 литров на 100 километров, то теперь это число снизили до десяти.





Курьеры также требуют «отменить запрет на перенос заданий до выезда со склада». В пример сотрудники приводят Пушкинскую улицу — такая есть и в центре Петербурга, и в Пушкине — и порой их ошибочно заносят в расписание того курьера, который работает в центре или наоборот. Раньше такие моменты решались ещё до выезда, доставщик просто не брал такой товар, теперь же менять планы на складе им запрещают.

Ключевая претензия, которая напрямую влияет на зарплату, это понижающий коэффициент в случае, если товар до получателя не доехал. Если раньше его «включали» только когда виноват был сам курьер, то теперь тяжестью на их кошелёк ложатся и случаи, когда от заказа отказался сам клиент — он мог внезапно перенести доставку, не взять трубку, отказаться из-за брака.

Сотрудники также требуют оплачивать переработки, загружать курьеров на складе в порядке живой очереди, отменить требование сдавать полученные деньги в кассу в тот же день, когда была произведена доставка.

Директору Северо-Западного филиала, а сотрудникам представили его как Владислава Лансбергиса, они пытались вручить заявления со своими требованиями, чтобы тот передал их Шульгину. «Я официально отказываюсь принимать заявления от курьеров по причине отсутствия доверенности на данное право», – не очень внятно заявил представитель компании.

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«Также сообщаю, что буду отсутствовать на рабочем месте и приступлю к исполнению обязанностей только после получения письменного уведомления о вашей готовности выполнить вышеуказанные требования и привести условия работы в соответствие с законодательством РФ», – сказано в заявлении. Все курьеры, около сорока человек, написали одинаковые требования, но индивидуально.

Пока они продолжают переговоры на складе, те товары, которые должны были добраться до клиентов ещё утром, грудой сложены возле бастующих.

«Компания проверит все расчеты, рассмотрит каждое обращение и готова будет устранить неточности, если они были, оперативно — в ближайшие два рабочих дня. Заявления на имя генерального директора действительно не были приняты утром из-за недоразумения, конечно, они будут рассмотрены, сотрудники получат ответы», – сообщили «Фонтанке» представители Ozon.

Там также добавили, что все не доставленные 5 октября заказы развезут в начале недели.

«Наша служба поддержки подберет для них удобный интервал доставки и предоставит компенсацию за задержку», – заверили в Ozon.

Компания «Интернет-решения» принадлежит кипрской Ozon Holdings Limited. Выручка от продажи за 2018 год оценивалась в 37,4 млрд рублей.

Александр Шульгин — генеральный директор «Интернет-решений» и стопроцентной «дочки» кипрского холдинга «Озон Холдинг», он также член совета директоров ПАО «Детский мир».

Шульгин пришел в Ozon в 2017 году, оставив пост генерального директора «Яндекса».

Основные акционеры Ozon — Baring Vostok Capital Partners и АФК «Система». Компания основана в 1998 году. По итогам 2018 года Ozon занимал 4,5% российского рынка онлайн-ретейла, который оценивается в 1,3 трлн руб.