«Пятый элемент» через 4 года. В Новосибирске разработают облик летающих автомобилей

Технический облик летающего автомобиля разработают в проектной лаборатории на базе Сибирского НИИ авиации имени Чаплыгина в Новосибирске. Двигаться он должен со скоростью 300 км/ч.

О планах по созданию демонстратора 5 октября рассказало РИА «Новости» со ссылкой на Фонд перспективных исследований. Аппарат должен взлетать и садиться на площадку размером 50 метров с высотой препятствий на границе до 15 метров. Дальность полета достигает тысячи километров, максимальная скорость — превышает 300 километров в час, вес полезной нагрузки — до 500 килограммов.

«На ближайшие четыре года запланированы работы по определению технического облика летательного аппарата, проведению испытаний моделей в аэродинамических трубах, созданию полномасштабного демонстратора машины, а также проведению комплекса его наземных и летных испытаний», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Японии рассчитывают вывести летающие автомобили на рынок в 2023 году.



