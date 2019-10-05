15-летняя фигуристка Трусова разгромила олимпийскую чемпионку Загитову на турнире в Японии. Впервые в истории она проделала четыре четверных прыжка

В рамках командного турнира Japan Open в Сайтаме состоялось долгожданное противостояние прошлого и будущего фигурного катания России: 15-летняя Александра Трусова против чемпионки Олимпиады-2018 Алины Загитовой. Обе спортсменки выступали за сборную Европы, однако их соперничество друг с другом стало главным событием соревнований.

В итоге с большим отрывом победила вчерашняя юниорка. Трусова получила 160,53 балла. У судей просто не было других вариантов. В ходе своего выступления Трусова стала первой в истории фигуристкой, сделавшей в одной программе четыре четверных прыжка: четвертой лутц, четверной тулуп в каскаде с тройным, четверной сальхов и еще один четверной тулуп в каскаде с ойлером и тройным сальховом.

Загитова стала всего лишь второй (154,41 балла). Третье место заняла победительница финала Гран-при прошлого сезона японка Рика Кихира (144,76).





Выступление Трусовой и Загитовой принесло сборной Европы победу на Japan Open с общей суммой 614,73 балла. Япония стала второй (602,16), Северная Америка — третьей (593,42).

Командный турнир проходит в Сайтаме с 2006 года. Соревнуются сборные Европы, Японии и Северной Америки. Фигуристы выступают только в произвольных программах в мужском и женском одиночном катании. Их результаты суммируются.

Ранее фигуристка Евгения Медведева на турнире Shanghai Trophy в Шанхае выиграла свой первый титул после перехода от российского тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру.