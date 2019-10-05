Scania на «Коле» выкинула пенсионера и его автомобиль в канаву. Мужчина погиб

Грузовик смел припаркованный на обочине Мурманского шоссе «Субару», не оставив водителю шансов. «Скания» от столкновения тоже не удержалась.

Как сообщает региональное управление ГИБДД, автомобили столкнулись около 11 утра 5 октября на 29-м километре «Колы». Водитель «Субару», 73-летний пенсионер, стоял на обочине, когда в его автомобиль неожиданно въехал грузовик с прицепом. Легковушку подтолкнуло вперёд, она оказалась на крыше практически в лесу. Водитель погиб на месте. «Скания» также не удержалась на трассе и упала на бок в сторону обочины. 40-летний мужчина за рулём получил травмы, он в больнице в состоянии средней степени тяжести.