СКА вернул нападающего Бурдасова

Петербургский хоккейный клуб СКА подписал контракт с нападающим Антоном Бурдасовым. Как сообщает в субботу, 5 октября, пресс-служба армейцев с Невы, соглашение будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Антон Бурдасов возвращается в СКА!

Соглашение с нападающим будет действовать до 30 апреля 2020 года.

Антон Бурдасов выступал за СКА с 2012 по 2015 год, вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за СКА провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.



Приветствуем Антона! pic.twitter.com/2bSvPaYBVA — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 5 октября 2019 г.

Антон Бурдасов до 2013 года выступал за челябинский «Трактор», затем перешел в СКА. Вместе с клубом в 2015 году стал обладателем Кубка Гагарина. Всего за армейцев Бурдасов провел 186 игр и набрал 79 (34+45) очков.

Также в КХЛ выступал за «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев». В прошлом сезоне сыграл за уфимский клуб в 52 встречах, набрав 31 (19+12) очко. Чемпион мира в составе молодёжной сборной России.

В сентябре пытался закрепиться в составе клуба НХЛ «Эдмонтон», но руководство согласилось подписать с ним лишь двустороннее соглашение и отправить его в фарм-клуб. Игрока этот вариант не устроил, и он вернулся в КХЛ.